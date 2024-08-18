Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, dünyanın en pahalı mantarları arasında yer alan trüf mantarının üretimini artırma çağrısına Yozgat’tan yanıt geldi. Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Yukarıtekke köyünde çiftçilik yapan Hayati Duran ve oğlu Mevlüt Duran, trüf mantarı üretimi için kolları sıvadı.

2.5 hektarlık arazilerine trüf mantarı aşılı meşe fidanı diken Duran ailesi, 10. yıldan itibaren yıllık 50 bin euro gelir hedefliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın trüf mantarı üretimine teşvik verdiğini öğrenen Duran, projelerini hazırlamaya karar verdi.

Yüzde 65 hibe desteği ile 250 bin lira değerinde bir proje hayata geçiren Hayati Duran, "Şu an arpa ve buğdaydan yıllık 7 bin 500 lira gelir elde ediyoruz. Trüf mantarından ilk ürünü 5 yıldan sonra almayı planlıyoruz. 5 yılın ardından yıllık 15 bin euro, 10. yıldan itibaren ise yıllık 50 bin euro gelir elde etmeyi öngörüyoruz" dedi.

Yozgat’ın trüf mantarı üretimindeki bu yenilikçi adım, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacak ve yerli trüf üretiminin artmasına zemin hazırlayacak.