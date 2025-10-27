Bülent Kuşoğlu kimdir?

1958 senesinde Erzurum'da dünyaya geldi. Babasının ismi Mehmet, annesinin ismi Remziye'dir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Maliye Bakanlığında hesap uzmanlığı ve baş hesap uzmanlığı görevlerinde çalıştı. İngiltere'de sosyal güvenlik konularında çalışmalar sürdürdü. F-16 projesinde Milli Savunma Bakanlığının danışmanı olarak Amerika'da çeşitli çalışmalara ve PMR toplantılarında yer aldı Brüksel'de Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde çalıştı. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

Hangi Görevlerde Bulundu

Dünya Bankası gözetiminde, Türk Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sisteminin Reformu projelerinde Değerlendirme Kurulu ve Yürütme Komisyonu Üyesi olarak görev üstlendi. City Hospital Sağlık Yatırım ve Hizmetleri AŞ'nin ortağı, Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Kurumsal Vizyon Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde çalıştı. Ulusal ve çeşitli internet gazetelerinde köşe yazıları yayımlandı. 24. Dönemde Ankara Milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı.Çok iyi derecede İngilizce bilen Bülent Kuşoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.