Bülent Ersoy, 9 Haziran 1952 tarihinde İstanbul'da doğmuş ünlü bir Türk şarkıcıdır. Sanat hayatına özel müzik dersleri alarak başlayan Ersoy, çok genç yaşlardan itibaren müziğe olan ilgisini göstermiştir. İstanbul Konservatuvarı'na başlamış ancak kısa süre sonra eğitimini bırakmıştır. Eğitimi sırasında Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi üstatlardan özel dersler almıştır.

Profesyonel kariyerine 1970 yılında Özlem Aile Gazinosu'nda başlayan Bülent Ersoy, burada seslendirdiği şarkılarla adını duyurmuş ve kısa sürede tanınmıştır. İlk 45'lik çalışması olan "Lüzûm Kalmadı" ve "Neye Yarar Gelişin" ile müzik piyasasına giriş yapmıştır.

Ersoy, kariyeri boyunca 30'dan fazla albüm yayınlamış ve Türk Müzik Tarihi'nde önemli bir yere sahip olmuştur. 1980'de London Palladium'da ve 1983'te Madison Square Garden'da sahne alarak Türk sanatçıları arasında bir ilke imza atmıştır. Ayrıca 1997 yılında Ümmü Gülsüm'ü takiben etnik müzik sazlarıyla Olympia Müzikholü'nde konser veren ilk Türk sanatçı olmuştur.

Bülent Ersoy'un geniş ses aralığı ve kusursuz yorumu, uluslararası alanda da tanınmasını sağlamıştır. Japonya'da yapılan ses testlerinde sesinin yüzde yüz kusursuz bulunması ve "Uluslararası Montu Merid Müzik Doktoru" unvanıyla ödüllendirilmesi bunun en büyük kanıtlarındandır.

Bugün hala aktif olan sanatçı, müzik kariyerindeki başarılarıyla Türkiye'de ve dünya genelinde saygın bir konuma sahiptir.