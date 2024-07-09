İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan ve annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un babası, ünlü estetik cerrah Bülent Cihantimur, ekranlara geri dönüyor. Bülent Cihantimur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni programının Fashion TV'de yayınlanacağını duyurdu.

BÜLENT CİHANTİMUR KİMDİR?

1970 yılında Kars'ta doğan Dr. Bülent Cihantimur, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimini tamamladıktan sonra, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Plastik Cerrahi ihtisasını yaparak Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı olmuştur. 1999 yılında kendi estetik merkezini kuran Cihantimur, estetik cerrahi alanında tanınmış bir isimdir.

Bülent Cihantimur, yazar Eylem Tok ile evlenmiş ve bu evlilikten bir erkek çocuk sahibi olmuştur. Ancak çiftin evliliği boşanma ile sonuçlanmıştır.

YENİ PROGRAM DETAYLARI

Ünlü cerrah, yeni televizyon programında estetik cerrahi ve güzellik konularında bilgi ve deneyimlerini izleyicilerle paylaşacak. Programını Fashion TV'de yayınlayacağını duyurdu.