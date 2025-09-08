İlköğretim ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Çetinaslan, 12 yıl boyunca çeşitli takımlarda profesyonel voleybol oynadı, oyunculuk eğitimine Ayla Algan ile başladı. Daha sonra Kenter Tiyatrosu'nda eğitimine devam eden oyuncu; 21 yaşındayken Çiçek Taksi dizisinde rol aldı.

Arka Sıradakiler Dizinde Oynadı

Yakın dönemlerde Melekler Adası ve Acı Hayat dizilerinde de rol aldı. Çetinaslan, 2007 yılında ekranlara gelen Arka Sıradakiler dizisinde Oktay karakterini canlandırdı.

Filmleri ve Dizileri :

2017 - Box’un Yıldızları (kendisi) (Tv Programı)

2014 - Pırdino (Sinema Filmi)

2010 - Öğretmen Kemal (Oktay) (TV Dizisi)

2009 - Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi)

2007 - Duvar (Taylan) (TV Dizisi)

2007 - 2011 - Arka Sıradakiler (Oktay Karaca) (TV Dizisi)

2005 - Acı Hayat (Hap Satıcısı) (TV Dizisi)

2004 - Melekler Adası (Cem) (TV Dizisi)

1995 - Çiçek Taksi (Hasan) (TV Dizisi)

