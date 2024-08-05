Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Habertürk'te yayımlanan Para Gündem programında kadına yönelik şiddetin konuşulduğu sırada "Ayetlerin yorumlarına bir çeki düzen verilmeli" ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Bülent Aydemir kimdir ve nerelidir? İşte Bülent Aydemir'in hayatı ve biyografisi.

CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİ VE BÜLENT AYDEMİR'İN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

Ceren Özdemir cinayetinin ardından kadına yönelik şiddetin ele alındığı TV programında, HaberTürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Kur’an-ı Kerim ayetlerine yönelik eleştirisiyle büyük bir tartışma yaratmıştı.

BÜLENT AYDEMİR KİMDİR?

Bülent Aydemir, 20 Mayıs 1976 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Gazetecilik kariyerine 1996 yılında İhlas Haber Ajansı Ankara haber merkezinde başladı. Bu süreçte muhabirlik, editörlük ve yurt haberler müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ardından Sabah gazetesinde Başbakanlık muhabiri olarak görev yaptı. Habertürk gazetesinde de Başbakanlık muhabirliği yaptıktan sonra, 1.5 yıl boyunca Habertürk gazetesi Ankara Haber Müdürü olarak çalıştı. Sonrasında ise Habertürk gazetesinin Ankara Temsilciliği görevine atandı.

BÜLENT AYDEMİR’İN KARİYERİ VE GÖREVLERİ

Bülent Aydemir, gazetecilik kariyerinde pek çok önemli görevde bulunmuş ve Ankara’daki haber merkezlerinde aktif rol almıştır. İhlas Haber Ajansı, Sabah gazetesi ve Habertürk gazetesinde yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Şu anda Habertürk Ankara Temsilcisi olarak görevine devam etmektedir.