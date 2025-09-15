28 Kasım 1969 Elazığ'da dünyaya geldi.
Bülent Akyürek, 1985 yılında Ankara'ya yerleşti.
Liseyi yarıda bıraktı. Ardından garsonluk, lokantacılık, dergicilik, fabrika işçiliği gibi çeşitli işlerde çalıştı.
On yedi yaşından itibaren romanları yayımlanan Akyürek, çeşitli dergiler çıkardı.
Eserleri
Roman: Ve Tanrı Ağladı (1990)
Cinnetim Cennetimdir (1993), İtin Biri (1996)
Yağmur Getiren Fırtına (1996)
Zamanın Efendisi (2002)
Deneme
Çöldeki Penguen (1998)
Hakkında
Tbe Ansiklopedisi (2001)
Kaynak: Haber Merkezi