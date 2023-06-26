Sivas’ın Doğanşar ilçesinde yaşayan İlker İncir ve İsmail Balık isimli iki arkadaş doğa yürüyüşü yapmak için Tekeli Dağı’na çıktı. Yürüyüş esnasında farklı bir kaya bulduklarını düşünün iki arkadaş yanına gittiklerinde gözlerine inanamadı. Kayaya benzettikleri cismin dev bir mantar olduğunu anladı. Mantarı bulunduğu söken alan iki arkadaş mantarı tarttıklarında ikinci kez hayrete düştü. Terazide tartılan dev mantarın kilosu 12 kilo 320 gram olarak ölçüldü. İHA