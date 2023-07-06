“Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Eğitimi” Akdağmadeni İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri Uzman Dr. Elif Kurt ve Hemşire Yasemin Çal Genç tarafından aktarıldı.

Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli personellere verilen Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Eğitimi ile birlikte personeller bilgilendi.

Konuyla ilgili çeşitli bilgilendirme broşürleri de kurumda dağıtıldı.

Konu ile alakalı Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince şu açıklama yapıldı: “Bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve aşı ile önlenebilir hastalıklara yönelik programlar kapsamındaki çalışmaların yürütülmesini sağlamak, ihbar ve bildirim sistemi hakkında bilgi düzeylerini artırmak amacıyla Akdağmadeni İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri Uzman Dr. Elif Kurt ve Hemşire Yasemin Çal Genç tarafından bulaşıcı hastalıklarla mücadele rehberi kapsamında eğitim verildi. Eğitimin verilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.” Melike Aslı Arslan