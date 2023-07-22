Vatandaşların bulaşıcı hastalıklara yakalanmaması için açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, uzun tırnakların bulaşıcı hastalıklara kapı araladığını söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için tırnaklarınızı uzatmayın, düzenli aralıklarla kesin. Uzun tırnakların altı, mikropların yerleştiği ve kolaylıkla üreyebildiği yerlerdir. Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için tırnaklarınızı uzatmayın, düzenli aralıklarla kesin. Başkalarıyla ortak tırnak makası kullanmayın” ifadelerine yer verildi.

Tırnak keserken dikkat edilmesi gerekenler hakkında da konuşan yetkililer, “Tırnak etrafındaki koruyucu etkisi olan deri kısmın kopartılması bu bölgelerde dolama dediğimiz bakteriyel enfeksiyonlara, hatta çeşitli mantar enfeksiyonlarının oluşumuna da zemin hazırlayabilir” dedi. Melike Aslı Arslan