MASAK raporunda, Özgünlü'nün Türkiye Jokey Derneği aracılığıyla at yarışı gibi şans oyunlarına yaptığı ödemeler detaylı bir şekilde yer aldı. Özgünlü'nün, bağış paralarını kullanarak yüksek meblağlarda bahis yatırımları gerçekleştirdiği tespit edildi.

Raporda, Özgünlü'nün para transferlerini aile bireyleri aracılığıyla yaptığı ve bu süreçte edinilen gayrimenkulleri de aile üyeleri ve iş ortakları üzerinden satın aldığı belirtildi. 2023 yılında annesi Fatma Özgünlü'nün adına kayıtlı gayrimenkullere de yer verildi. Aile üyeleri arasında büyük miktarda para transferleri tespit edilirken, Özgünlü'nün eşi Tuna Boyacı, kardeşi Tuğçe Soysal'ın eşi Birkan Soysal ve Demet Kılıç'ın eşi Evren Kılıç gibi isimlerle gerçekleştirilen finansal hareketler de raporda yer aldı.

Özgünlü'nün, Şanlıurfa'daki bir barınaktan kuduz olduğu iddia edilen hasta köpekleri usule aykırı şekilde taşıdığı gerekçesiyle yargılanmakta olduğu, ayrıca Temmuz ayında gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Buket Özgünlü ve ailesinin derneğe yapılan bağışların 12 milyon 414 bin liralık kısmını kişisel zenginleşme amacıyla kullandığı ifade edildi. Özgünlü ve ailesinin yargılanmaları devam etmekte olup, rapordaki bulgular bu süreci etkileyebilir.

BUKET ÖZGÜNLÜ KİMDİR?

Buket Özgünlü, hayvan hakları savunucusu ve sosyal medyada "Köpek Velisi" adıyla tanınan bir aktivisttir. Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin başkanı olarak, sokak hayvanlarının korunması, rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi konularında aktif çalışmalar yürütmektedir. Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirdiği köpeklerin kuduz olduğu iddialarıyla tutuklanması, hayvan hakları savunucuları arasında geniş yankı uyandırmıştır.

Özgünlü, hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli projeler ve kampanyalar yürütmektedir. Şanlıurfa'daki köpeklerin usulsüz bir şekilde öldürüldüğü iddialarına karşı mücadele eden Özgünlü, bu süreçte birçok hayvanı kurtararak Ankara'da tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini başlatmıştır.

Ayrıca, aktif sosyal medya kullanımı ile bilinen Özgünlü, hayvan haklarıyla ilgili sorunları ve gelişmeleri takipçileriyle paylaşarak geniş bir kitleye ulaşmakta ve bu alanda farkındalık yaratmaya çalışmaktadır.