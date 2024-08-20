Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Belediye Başkanı olarak göreve gelen İYİ Partili Ercan Özel, seçim döneminde verdiği önemli bir sözü hayata geçiriyor. Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşlara ekmeğin 1 TL olacağı vaadini sunmuştu ve bu vaadini gerçekleştirdi.

EKMEK 1 TL’DEN SATIŞTA

Bugünden itibaren, Yenişehir Ekmek Sanayi (YESAŞ) tarafından üretilen ekmekler 1 TL’den satışa sunulacak. Vatandaşlar, her gün 11.00-13.00 saatleri arasında Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Kültür Merkezi bahçesinden 1 TL’ye ekmek temin edebilecek.

SOSYAL DENGEYİ KORUMA AMAÇLI SINIRLAMA

Toplumsal barış ve sosyal dengeyi koruma adına, 1 TL’den satılacak ekmeklerin sayısı günlük 1000 adetle sınırlandırıldı.

Yozgat’ta ekmeğin 1 TL olması gibi bir surum söz konusu değil.