Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava durumu tahminlerine göre, 14 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu uyarıda, bazı bölgelere sağanak yağmur beklendiği ve Batı Karadeniz'de sel riski bulunduğu belirtildi. Yozgat’ta bugün hava nasıl olacak?

SAĞANAK YAĞMUR VE SEL RİSKİ UYARILARI

MGM, Marmara (Çanakkale hariç), Ege (İzmir ve Aydın hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay kıyıları ve Yozgat çevrelerinde sağanak yağmur beklendiğini duyurdu. Özellikle Batı Karadeniz (Sinop hariç), Marmara'nın doğusu, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel riskine karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

SICAKLIK VE RÜZGAR TAHMİNLERİ

Meteoroloji, doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, batı kesimlerinde ise 3 ila 5 derece artacak sıcaklıkların yanı sıra, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerinden esen rüzgarın 30-50 km/saat hızında eseceğini bildirdi.

VATANDAŞLAR DİKKATLİ OLMALI

Kuvvetli yağış beklenen Batı Karadeniz (Sinop hariç), Marmara'nın doğusu, Çorum ve Amasya çevrelerinde yaşayan vatandaşlar, sel ve ani su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Uzmanlar, "Sel riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşlar yetkililerin uyarılarını takip etmeli ve gerekli önlemleri almalıdır" dedi.

Bugün için bazı illerde beklenen hava durumu şu şekildedir:

Yozgat: Gökgürültülü sağanak yağışlı

İstanbul: Sağanak yağmur

Ankara: Parçalı bulutlu

İzmir: Açık ve güneşli

Trabzon: Sağanak yağmur