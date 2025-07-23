Yozgat temmuz ayının son zamanlarına doğru ilerlerken yılın en sıcak zamanları gerçekleşecek. Sıcaklıklar gelecek hafta süresince 34 ila 35° arasında olacak. Özel olarak bugün 23 Temmuz ve gelecek günlerde de yaşanacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden duyurulan sıcak hava uyarısında mevsim normallerinin üstünde kalacak olan 25 Temmuz'a kadar süreceği söylenmişti.

Kurumdan söylenilen açıklamada “Halen Ülkemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 19 Temmuz 2025 Cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ilâ 12 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.” ifadelere yer verildi.

Bu Saatler Arasında Dikkat!

Meteoroloji’nin verdiği bilgilere göre saat 11:00 ve 16:00 arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini duyurdu.

Bol Su İçilmeli

Çevre ısısının yükselmesiyle, vücuttan sıvı kaybının çoğalması hareketliliği olumsuz yönde etkiler. Bu kavurucu sıcaklarda bol su içilmesi gerekiyor.

Kronik Hastalığı Olanlar Dışarı Çıkmasın

Özellikle yaşlılar, çocuklar kronik hastalığı olanlar için güneş çarpması riski oldukça fazladır.