Philip Morris, sigara fiyatlarına beklenmedik bir zam yaptı. Tüm sigara markalarının fiyatları ortalama 4 TL artış gösterdi. Güncellenen fiyat listesi açıklandı ve bu zammın devam edeceği öngörülüyor. Philip Morris, 5 Ağustos 2024 itibarıyla sigara fiyatlarını artırdı. Marlboro, Parliament ve diğer markalar için geçerli olan bu zam, sigara kullanıcılarını şaşırttı.

YENİ FİYATLAR AÇIKLANDI

Parliament Aqua Blue Slims 77 TL, Marlboro Red Long ise 75 TL’den satışa sunulacak. Chesterfield ve L&M markalarının fiyatları 69 TL'ye yükseltildi. Marlboro Roll 50'nin yeni fiyatı ise 100 TL olarak belirlendi.

ZAMLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Philip Morris'in Marlboro ve Parliament grubu sigaralara yaptığı 4 TL'lik zammın süreceğini öngördüklerini belirtti. Dündar, "Bu artışların devam etmesi muhtemel." dedi.

KULLANICILAR NASIL ETKİLENECEK?

Fiyat artışları, sigara kullanıcılarının bütçeleri üzerinde daha fazla baskı oluşturacak. Paket başına 5 TL’lik artış, sigara alışkanlıklarında değişikliklere neden olabilir. Kullanıcılar ve satıcılar, fiyat artışlarına tepki göstermeye devam ederken, bu durum sigara piyasasında önemli değişikliklere yol açabilir.