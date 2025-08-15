Genç çiftin nikâh şahitliğini AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ile gazetemiz İmtiyaz Sahibi Alparslan Akyüz yaptı.

Törende konuşan Milletvekili Şahan, evliliğin kutsal bir kurum olduğunu belirterek, “Bugün burada iki güzel insanın hayatlarını birleştirmelerine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Evlilik, sevgi, saygı ve karşılıklı anlayışla yürüyen bir yoldur. Rabbim birlik ve beraberliğinizi daim eylesin, ömür boyu huzur ve mutluluk nasip etsin” dedi.

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Alparslan Akyüz ise “Hüseyin kardeşimizin mutluluğuna şahitlik etmekten büyük sevinç duyuyorum. Rabbim bir yastıkta kocatsın, huzur ve bereketli bir yuva nasip etsin” ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal da “Genç kardeşlerimizin bu özel gününde yanlarında olmaktan gurur duyuyorum. Evlilik, karşılıklı fedakârlık ve hoşgörüyle büyüyen bir birlikteliktir. Rabbim sevginizi ve muhabbetinizi daim eylesin, huzurlu ve mutlu bir ömür versin” diye konuştu.

Mermertaş Çay Bahçesi’nde düzenlenen nikâh törenine AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, gazetemiz İmtiyaz Sahibi Alparslan Akyüz ve çok sayıda davetli katıldı.

İleri gazetesi olarak Hüseyin Buğdaycı ve Zehra Aksümer’e mutluluk dileriz.