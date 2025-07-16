Konya’nın Kulu ilçesinde buğday yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.İ.A. (46) idaresindeki 42 GA 119 plakalı Man marka buğday yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü İ.İ.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.