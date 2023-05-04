Konya Bahri Dağdaş Tarımsal araştırma enstitüsü ile birlikte Ekmeklik Buğday olarak Taner-Selçuklu-Avşar-Yavuz-Tuğra ve Buhara çeşitleri ile Makarnalık Buğday olarak Sırçalı ve Türköz çeşitleri ekildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Sorgun İlçemize Bağlı Karabalı köyünde Önder çiftçimiz Özcan (Özdemir) Arslan ile birlikte Sorgun-Eymir-Aydıncık asfaltı kenarındaki 20’şer dekarlık 2 arazide buğday çeşit ekimi uygulandı. Bakanlığımıza bağlı Konya Bahri Dağdaş Tarımsal Aştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan 6 Ekmeklik, 2 makarnalık olmak üzere 8 çeşit buğday 5’er dekarlık alanlara ekildi” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir