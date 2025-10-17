Ekmeklerin uzun süre taze kalmasını sağlamanın ilk adımı bir kağıt havluyu ıslatmak.

Ardından bayatlamış ekmek dilimleri, bu nemli havluya dikkatlice sarılıyor.

Sonraki aşamada her bir dilim, mikrodalgada en yüksek ayarda 15 saniye ısıtılıyor.

Bu işlemin ardından ekmek, marketten yeni alınmış gibi yumuşak ve taze hale geliyor.

Artık Bayatlamaya Son

Bayat ekmekleri canlandırmak için kullanılabilecek bir diğer yöntem ise fırınlama.

Bütün bir somun ekmeği kurtarmak için ekmeğin dış yüzeyi hafifçe nemlendiriliyor ve 225°C'ye önceden ısıtılmış fırına konuluyor.

Yaklaşık 10 dakika pişirilen ekmek, dışı çıtır içi sıcak ve kabarık bir kıvama ulaşıyor.

Bu yöntemde alüminyum folyo kullanmaya gerek olmadığı da belirtiliyor.