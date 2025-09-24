Araçlarda sıkça kullanılan uzaktan çalıştırma özelliği, sürücü direksiyona geçmeden motoru çalıştırmaya olanak tanıyor.

Yapmayın Araca Zarar Veriyor

Ancak uzmanlara göre bu alışkanlık, sanıldığı kadar faydalı değil.

Çalıştırma anında motor parçalarının yağlanmadan yüksek sürtünmeye maruz kaldığı, bunun da ömrü ciddi ölçüde kısalttığı ifade edildi.

Aman Dikkat Devre Dışı Kalmasın

Motoru otomatik olarak çalıştırıp durduran sistem, gösterge panelinde bulunan "A" harfi ve dairesel ok sembolü taşıyan düğme ile kapatılabiliyor.

Bu özelliği devre dışı bırakmak, motor ömrünü uzatmak için tavsiye ediliyor.

Soğuk Havalarda Dikkat

Motorun kendi kendine çalıştığı ilk dakikalarda yağın eşit şekilde dağılmadığı, bu nedenle parçaların daha fazla aşındığı belirtiliyor.

Özellikle soğuk havalarda yapılan uzaktan çalıştırmaların motoru daha fazla zorladığına dikkat çekiliyor.

Masrafa Yol Açıyor

Uzaktan çalıştırma sistemi genellikle SUV ve crossover modellerde tercih ediliyor. Ancak bu özellik nedeniyle oluşan aşınmalar, ilerleyen dönemde 80 ila 150 bin lira arasında değişen masraflara yol açabiliyor.

Uzmanlar Uyarıyor

Uzmanlara göre en güvenli yöntem, motoru sürücünün kendisinin çalıştırması ve doğrudan yola çıkması.

Böylece yağ hızlı şekilde devreye giriyor, parçalar dengeli biçimde korunuyor ve motor ömrü iki katına kadar uzayabiliyor.