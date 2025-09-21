Muz, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez meyvesi olsa da hızlı olgunlaşıp çürüyebilmesiyle ünlü.

Henüz tadını çıkaramadan kararan muzlar hem maddi kayba hem de özellikle yaz aylarında meyve sineklerine davetiye çıkarabiliyor.

Alüminyum folyo ya da streç film ile muz sapların parlak yüzeyi dışa gelecek şekilde küçük bir parça keserek sarılığında etilen gazını sapta kalıyor ve muzun bozulması önleniyor.

Bu Yüzden Çürüyor

Muzlar, olgunlaşma sürecinde doğal olarak etilen adlı bir bitki hormonu üretiyor.

Bu gaz hücre duvarlarını parçalayıp nişastayı şekere dönüştürerek meyveyi yumuşatıyor ve tatlandırıyor.

O Meyvelerle Yan Yana Koymayın

Ancak etilen, sadece muzun kendi olgunlaşmasını değil çevresindeki elma veya armut gibi diğer meyvelerin de daha hızlı bozulmasına yol açabiliyor.

Bu nedenle muzların meyve kâsesinde diğer meyvelerden ayrı tutulması öneriliyor.

Nasıl Yapılır

Muz saplarını alüminyum folyo veya streç film ile sıkıca sarın.

Muzları oda sıcaklığında saklayın; buzdolabı yapısını bozabilir.

Mümkünse muzları özel bir muz askısına asarak havayla temasını azaltın. Bu yöntem çürümeyi ve etilenin yayılmasını da yavaşlatır.