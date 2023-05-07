Belediye tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek takibini yapan Belediye Başkanı Celal Köse, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat’ta çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi. Köse “Yozgat’ımıza hizmet için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerimizden bilgi alıyoruz” dedi.

Vatandaşların istek ve taleplerini dikkate aldıklarını belirten Başkan Köse, “Öncelik sırasına göre gerçekleştiriyoruz. Baharla birlikte çalışmalarımıza daha da ağırlık verdik” diye konuştu.

“EKİPLERİMİZ SAHADA ÇALIŞMALARINI BÜYÜK BİR GAYRETLE SÜRDÜRÜYOR”

Şu ana kadar altyapı çalışmalarında 55 kilometreye yakın bir su borusu yenileme çalışmasının yapıldığını kaydeden Başkan Köse, “Yozgat’ımıza tüm abone bağlantılarının olduğu su borularını da yenileyeceğiz. Şuana kadar yaklaşık 25 kilometre abone bağlantılarını yeniledik. Ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürüyorlar. Altyapısı tamamlanan bölgemizde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hemen asfalt ve diğer işlemlerini de tamamlıyoruz. Bizim bu projemizi hayata geçirmekteki amacımız; kayıp kaçağı önlemenin yanında şehrimizin ve vatandaşımızın parasının çarçur edilmemesidir. Suya ödediğimiz aylık enerji faturası 11 milyon lira diğer masraflarla birlikte bu rakam 13-14 milyon lirayı buluyor. Sudaki tahsilatımız ise sadece 2,5 milyon lira. Sadece elektrikten kaybımız Yozgatlı vatandaşımızın cebinden çıkan para 7 milyon lira. Hizmete gidecek para bir yılda 84 milyon lira ve 10 yılda 840 milyon lira, bu çok büyük bir rakam. Yozgat Belediyemizin şehir içme suyu ağındaki kullanılan boruların 3’te 1’i asbestli boru. Vatandaşlarımızın sağlığını her şeyin üstünde görüyoruz. Bu yüzden projemizi hayata geçirerek” şeklinde konuştu.

Belediyenin yapımı devam eden projelerine de değinen Başkan Köse, 2023 yılının büyük projelerinin tamamlanarak hizmete açıldığı bir yıl olacağını ifade etti.

Belediye olarak çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini vurgulayan Köse, “Bu yıl büyük projelerimizin tamamlanarak hizmete açıldığı bir yıl olacak. Çapanoğlu Büyük Cami Projemiz, Millet Bahçesi Projemiz, Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi ve Hasta yakını konuk evi projemiz bunlar Yozgat’ımız açısından büyük projelerimizdir. Bunların yanı sıra temelini geçtiğimiz yıl attığımız projelerimiz ile şehrimizi alt yapıdan üst yapıya modern bir kent haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“YOZGAT’IMIZI DAHA GÜZEL VE DAHA YAŞINILIR BİR KENT HALİNE GETİRECEĞİZ”

Seçim döneminde verdikleri sözleri bir bir yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Köse, Yozgat’ı daha güzel ve daha yaşanılır bir kent haline getirmenin gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Yozgat’ın her konuda yaşanır bir kent olması için vizyonlu projelere imza attıklarını kaydeden Köse, “Vatandaşlarımızın her anlamda beklentilerine karşılık vermek için imkânlardâhilinde verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz. Buna yönelik önemli projelerimizi hayata geçirdik. Bu yıl bu anlamda büyük ölçekte projelerimizin tamamlandığı bir yıl olacak. Bugüne kadar şu da şöyleydi, böyleydi diyerek hiçbir bahanenin arkasına sığınmadık. İlimizin sorunlarını öncelik sırasına göre çözüme kavuşturmaya devam ediyoruz. Şuan bitme aşamasına gelen önemli projelerimizin yanı sıra yeni projelerimizi de hayata geçiriyoruz. Amacımız Yozgat’ımızı daha güzel ve daha yaşanılır bir kent haline getirmektir. Makam ve mevkiler gelip geçicidir. Bizi bu göreve layık gören hemşerilerimize en iyi ve en güzel hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Ekiplerimizin saha çalışmalarını yakından takip ediyor, vatandaşlarımızla da istişarelerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. (Yozgat Belediyesi)