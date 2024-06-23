Samsun'un Canik Belediyesi tarafından hayata geçirilen Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencileri, dünyanın tek çocuk kongresinde bildiri yayımladı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Milli Teknoloji Hamlesi'ne özgün fikirleri ve eserleriyle katkı sağlayan nesilleri yetiştiriyoruz” dedi.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencileri, dünyanın ilk ve tek olma özelliğine sahip olan Uçak Çocuk Kongresi'nde bildiri yayımladı.

Bu yıl 7'ncisi Yozgat'ta düzenlenen kongrede 4 farklı bildiriyle yer alan öğrenciler, gerçekleştirdikleri çalışmalar ve hazırladıkları bildirilerle alkışları topladılar.

Canik'te bilim ve teknolojide lider nesilleri yetiştirmeye devam ettiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencilerini ve eğitmenlerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

“YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ BAYRAĞINI DAHA İLERİYE TAŞIYACAKLARDIR”

Öğrencileri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde, Milli Teknoloji Hamlesi'ne özgün fikirleri ve eserleriyle katkı sağlayan nesilleri yetiştiriyoruz. Yürekten inanıyoruz ki öğrencilerimiz, bilgileri ve yetenekleriyle ülkemize, milletimize hizmet edecek, yerli ve milli teknoloji bayrağını daha ileriye taşıyacaklardır. Büyük emek sarf ederek hazırladıkları bildirileriyle, dünyanın ilk ve tek çocuk kongresinde yer alan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencilerimiz Zeynep Nazen Şahin, Yusuf Ali Semiz, Erva Özbey, Belinay Ekiz, Damla Nilda Güney ve Elif Sena Günek'i yürekten tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin yetişmelerinde katkılarda bulunan ailelerine, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü eğitmenlerimiz Dr. Özge Turna, Aysima Şentürk, Havvanur Oruç, Cansu Aydın ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

4 KATEGORİDE BİLDİRİ

Uçak Çocuk Kongresi'nde bilim, teknoloji ve sanat kategorilerinde hazırladıkları bildirilerle yer alan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencileri Yusuf Ali Semiz, 'Doğadan Öğrenmek: Eğitimde Biyomimikriye Dayalı Uygulamalar', Zeynep Nazen Şahin, 'Oyun-Dans ve Müzik Dersi Motivasyon Ölçümü', Elif Sena Günek ve Erva Özbey, 'Ortaokul Öğrencilerinin Teknoloji Bağımlılığının Değerlendirilmesi', Belinay Ekiz ve Damla Nilda Güney, 'Ortaokul Öğrencilerinin Fiziğe Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi: Keşif Kampüsü Örneği' isimli bildirilerinin sunumunu gerçekleştirdi.