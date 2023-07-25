Başkan Eyyüp Elmalı, bu yangınlar, doğal ve tarımsal ekosistemin tahrip olmasına, organik maddece yetersiz olan topraklarımızın organik madde miktarının azalmasına, toprağın su tutma kapasitesinin azalmasına, su ve toprak erozyonunun artmasına, omurgalı ve omurgasız canlıların yok olmasına kısacası toprağın verimsizleşmesine ve doğanın ölümüne neden oluyor” dedi.

Elmalı yaptığı açıklamada; “2872 sayılı Çevre Kanununa göre idari cezalar olmasına rağmen bazı çiftçilerimiz maalesef anız yakmaya devam ediyor. Toprağın verimini genel olarak topraktaki mineral, gübre ve biyolojik canlılar belirler. Bunlar yakıldığı zaman çiftçimiz daha çok gübre atmak zorunda kalır. Anız toprağa kazandırıldığı zaman toprağın daha az gübre ihtiyacı olur ve verimde artış yaşanır. Anız yakmakla toprağı işlemek kolaylaşıyor fakat toprağın gücü kayboluyor. Çiftçilerimiz bunun farkında olmalıdır. Toprağa kazandırılmayan anız, daha fazla gübre kullanılmasına yani maliyetin artmasına yol açıyor. Anız yangınlarında vatandaşlarımızın da duyarlı olması gereklidir. Özellikle yol kenarlarına atılan tam olarak söndürülmeyen izmaritler çiftçilerimizin 1 yıllık emeğinin küle dönmesine neden olabiliyor. Ormanlarımızın kıyısında olan buğday ve arpa tarlaları büyük riskler taşıyor. Son 5 yılda 13 bin 207 orman yangını çıktı ve söz konusu orman yangınlarının yüzde 5,8’i yani 762’si anız yangınları sebebiyle gerçekleşti. Milli servetlerimize sebebi ne olursa olsun kimsenin zarar vermeye hakkı yoktur. Dinimiz, canlıların yakılmasını öldürülmesini haram kılmıştır. Anız yangını nedeniyle binlerce canlının yok edilmesiyle sokakta bir hayvanın diri diri öldürülmesinin hiçbir farkı yoktur. Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir tarım için anız yakma gibi çağdışı uygulamalara son verilmeli, çiftçiye yeni öneriler sunulmalı, doğrudan ekim teknolojisi gibi var olan faydalı uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi