Marketten aldığınız yiyecekleri buzdolabına yerleştirirken kapıyı tercih etmek yanlış olabilir.

Yanlış yerleşim, hem bozulmayı hızlandırır hem de besin değerinin azalmasına yol açar.

Uzmanlar, bazı gıdaların daha soğuk ve sabit raflarda saklanmasını öneriyor. Bu basit değişiklik, mutfakta fark yaratır.

Buzdolabında Ürün Yerleştirmenin Önemi

Marketten aldığınız yiyecekleri buzdolabına yerleştirmek basit gibi görünse de, gıdaların doğru şekilde saklanması çok önemlidir. Raflardan çekmecelere ve kapaklara kadar her bölge farklı sıcaklık ve nem koşulları sunar. Yanlış yerleştirme, besinlerin bozulmasına veya bakteriyel üremeye yol açabilir.

Doğru saklama, hem gıda güvenliğini artırır hem de yiyeceklerin tazeliğini korur. Bazı gıdalar kapıya koymak için uygun olsa da, bu bölge sıcaklık dalgalanmalarına açıktır ve bazı yiyecekler için ideal değildir.

Doğru Raf Seçimi

Süt, çoğu kişinin düşündüğü gibi kapıda saklanmamalıdır. Kapıdaki sıcaklık değişimleri, bakterilerin hızla üremesine neden olabilir. Uzmanlar, sütün buzdolabının en soğuk kısmında, arka raflarda saklanmasını öneriyor.

Bu Durum Yumurta İçinde Geçerli

Yumurtalar için de benzer durum geçerlidir. Amerikan Yumurta Kurulu’na göre, yumurtalar sıcaklığın daha sabit olduğu iç raflarda ve orijinal kartonlarında tutulmalıdır. Karton, nem kaybını önler ve diğer yiyeceklerin kokusunu emmesini engeller.

O Ürünler İçinde Durum Farklı

Çiğ et ve kümes hayvanları, suları diğer yiyecekleri kirletebileceği için kapıya koyulmamalıdır. Sıcaklık değişimleri nedeniyle güvenli değildir. En iyi yöntem, alt raflarda sıkıca kapatılmış kaplarda veya plastikle sarılmış şekilde saklamaktır.

Peynir de buzdolabının kapısı için uygun değildir. Uzmanlara göre, peynir ve şarküteri ürünleri için tasarlanmış ince çekmeceler idealdir. Burada soğuk hava yönlendirmesi sayesinde ürünler donmadan tazeliğini korur ve lezzetini uzun süre muhafaza eder.

Buzdolabında Çekmecelerin Yeri

Kapı, hızlı erişim sağlasa da meyve ve sebzeler için uygun bir yer değildir. Uzmanlara göre, sebzelik çekmeceleri meyve ve sebzelerin nem seviyesini kontrol ederek tazeliğini korur. Meyveler daha düşük, sebzeler ise daha yüksek neme ihtiyaç duyar.

Doğru çekmeceler sayesinde meyve ve sebzeler hem uzun süre taze kalır hem de vitamin ve mineral kaybı minimize edilir. Böylece sağlıklı beslenme için buzdolabı düzeni kritik bir rol oynar.