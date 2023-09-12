Çaykur, raflarda satışı gerçekleşen kuru çay fiyatlarına bugün itibariyle yüzde 15 oranında zam yaparak haziran ayından bu yana 4'üncü kez zam uygulamış oldu. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), çay fiyatlarına yeni bir zam daha ekledi.

ÇAYA YÜZDE 15 ZAM!

Çaykur, daha önce de kuru çay fiyatlarına 8 Haziran'da yüzde 43 zam, 14 Temmuz'da yüzde 9,5, ve 15 Ağustos'ta yüzde 4,5 oranında üçüncü bir zam yapmıştı. Bugün de çaya yüzde 15 oranında bir zam daha gerçekleşti. Böylece son 97 günde çay fiyatlarına dördüncü kez zam gelmiş oldu.

Son gelen zamla birlikte Haziran'dan bu yana kuru çay fiyatları yüzde 88,2 oranında arttı. Yeni fiyat listelerinin toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandığı duyuruldu.

ÇAYIN YENİ KİLO FİYATI 148,35 LİRA

Yüzde 15 zam, 1 kiloluk çay paketlerinde 19,35 liralık bir artışa neden olacak. Yeni zamma göre, şu anda 129 lira olan 1 kiloluk çay paketi, yeni zam ile birlikte 148,35 liraya yükselecek. Çay tüketicileri, bu yeni fiyat artışıyla daha fazla çay için cüzdanlarını zorlamak zorunda kalacaklar. (Haber Merkezi)