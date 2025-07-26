Devlet ve vakıf üniversiteleri, YKS tercih döneminde öğrencileri teşvik etmek için yüksek miktarda burslar ve çeşitli destekler açıklamaya başladı. Ayda 50 bin TL’ye kadar çıkan bursların yanı sıra barınma, yemek, bilgisayar ve yurt dışı imkanları da sunuluyor.

50 Bin TL’ye Kadar Burs, 150 Bin TL’ye Varan Ödül

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde üniversiteler, başarılı öğrencileri bünyelerine katabilmek için çeşitli burs ve ödül programları açıkladı. Açıklamalara göre bazı üniversiteler ayda 50 bin TL’ye kadar burs verirken, tek seferlik ödüller 150 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ayrıca ücretsiz yurt, yemek, bilgisayar, uçak bileti ve spor salonu gibi destekler de sunuluyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye genelinde ilk 100'e girerek üniversiteyi tercih eden öğrencilere ayda 50 bin TL burs, yurt imkanı, bilgisayar, kitap-kırtasiye desteği ve hediye çeki dahil toplam 515 bin TL’lik destek sağlayacak.

İlk 500’e girenlere 335 bin TL, ilk 1000’e girenlere ise toplamda 245 bin TL burs verilecek. Ayrıca, ilk 1000’in dışındaki başarılı öğrencilere ayda 3 bin TL ek burs verileceği duyuruldu.

Boğaziçi Üniversitesi, YKS’de ilk 3’e giren öğrencilere 120 bin TL tek seferlik ödül vereceğini açıkladı. Ayrıca bu öğrencilere 9 ay boyunca ayda 18 bin TL burs verilecek. 4-10 arası sıralamaya girenlere de ayda 18 bin TL, 11-100 arasındaki öğrencilere ise ayda 12 bin TL burs verilecek. 101-1000 arasındaki öğrencilere ise yurt imkanı sağlanacak.

ODTÜ, ilk 3’e girenlere 150 bin TL, 4-10 arasına 100 bin TL tek seferlik ödül verecek. Ayrıca bu öğrencilere 12 bin TL burs, ücretsiz yurt, yemek bursu ve bilgisayar desteği sağlanacak. İlk 1000’e girip başvuran 10 öğrenciye Silikon Vadisi’nde start-up stajı ve ODTÜ Teknokent’te şirket açma önceliği tanınacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), ilk 1-10 arasına giren öğrencilere 100 bin TL tek seferlik ödeme ve 5 yıl boyunca ayda 10 bin TL burs verecek. Tercih listesinde İTÜ’yü ilk sıraya yazan öğrencilere ayda 4 bin TL bursun yanı sıra 2 bin TL sporcu bursu sağlanacak.

Atatürk Üniversitesi, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Fen, Mühendislik, İletişim ve İlahiyat fakültelerini tercih edecek dereceye giren öğrencilere ayda 30 bin TL burs verecek.

Vakıf Üniversitelerinden Destek Ve Yurt Dışı İmkanı

Abdullah Gül Üniversitesi, programlara ilk sırada yerleşen öğrencilere ayda 5 bin TL burs sağlayacak.

İstanbul Medipol Üniversitesi, ilk 100’e girenlere 40 bin TL değerinde yurt ve yemek desteği ile Amerika’da dil eğitimi imkanı sunacak.

İbn Haldun Üniversitesi, sözelde ilk 100 ve eşit ağırlıkta ilk 250’ye giren öğrencilere 12 ay boyunca ayda 24 bin TL burs verecek.

Yeditepe Üniversitesi, ilk 100’e girenlere ayda 15 bin TL burs verecek.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 10 bin TL, KTO Karatay Üniversitesi ise ilk 100’e girenlere 3 bin TL burs sağlayacak.

Bazı üniversiteler, Tekstil Mühendisliği bölümünü tercih edecek öğrencilere asgari ücretin yüzde 70’i kadar burs verileceğini duyurdu.

YKS Tercihleri 30 Temmuz’da Başlıyor

ÖSYM takvimine göre YKS tercihleri 30 Temmuz tarihinde başlayacak. Adaylar bu tarihten itibaren üniversitelerin sunduğu burs ve imkanlara göre tercihlerini yapabilecek.