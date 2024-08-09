Cep telefonları, günümüz dünyasında her yaş grubundan insanın yaşamında vazgeçilmez bir yer edinmiş durumda. Ancak, bu cihazların sağlık üzerinde potansiyel olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Özellikle telefonların Spesifik Absorpsiyon Oranı (SAR) değeri, uzun süreli kullanımda sağlık risklerini artırabilir. Uzmanlar, yüksek SAR değerine sahip telefonlar konusunda kritik uyarılarda bulunarak, bu tür cihazların kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.

SAR değeri, bir telefonun yaydığı radyasyon miktarını ölçen bir kriterdir. Yüksek SAR değeri, telefonun vücuda yaydığı radyasyon miktarının arttığını gösterir ve bu durum sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzun süre yüksek SAR değerine maruz kalmanın, baş ağrısı, halsizlik ve hatta kanser gibi ciddi sağlık problemleriyle ilişkilendirildiği belirtilmektedir.

Endüstri Mühendisi Salih Çakmak, SAR değeri yüksek telefonların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etti. Çakmak, “Kaliteli orijinal telefonlar genellikle daha pahalıdır ve bu nedenle bazı kullanıcılar daha uygun fiyatlı, SAR değeri yüksek replika telefonları tercih edebiliyor. Ancak bu telefonlar, yüksek radyasyon yaydığı için halsizlik ve baş ağrısı gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. En ciddi risklerden biri ise kanser gibi hastalıkların ortaya çıkmasıdır” dedi.

REPLİKA TELEFONLARDAN KAÇININ

Çakmak, cep telefonu alırken SAR değerinin internet üzerinden araştırılmasını ve yüksek SAR değerine sahip telefonlardan kaçınılmasını önerdi. Replika telefonlar genellikle yüksek SAR değerlerine sahip olduğu için bu tür telefonların satın alınmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, telefonları gece uyurken yanınızda tutmaktan kaçınılması gerektiğini belirtti.

SAĞLIKLI TELEFON KULLANIMI İÇİN ÖNERİLER

SAR Değerini Kontrol Edin: Telefon almadan önce SAR değerini araştırın. Üreticilerin web sitelerinde bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Replika Telefonlardan Kaçının: Kaliteli ve orijinal telefonları tercih edin, replika telefonlardan uzak durun.

Telefonu Yanınızda Tutmayın: Gece uyurken telefonunuzu yanınızda tutmaktan kaçının.

Kısa Süreli Kullanım: Telefonu uzun süre boyunca vücudunuza yakın tutmayın; özellikle konuşurken kulaklık kullanmayı tercih edin.