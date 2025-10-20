1 Ocak 2026 itibarıyla ehliyet kurs ücretlerine yüzde 50’nin üzerinde zam bekleniyor. Uzmanlar, ehliyet almak isteyenleri uyarıyor.

2025 yılı boyunca ortalama 22 bin TL kurs ücreti, 9 bin 700 TL harç olmak üzere toplamda yaklaşık 30 bin TL maliyetle ehliyet alınabiliyordu. Ancak güncel bilgilere göre bu rakam 2026’da 50 bin TL’ye kadar çıkabilir.

Kurs Ücretlerinde Rekor Fiyat

Yetkililer, artan maliyetler nedeniyle kurs ücretlerinin 33 bin TL’ye, harçların ise 15 bin TL’ye yükseleceğini belirtti. Yakıt, araç ve personel giderlerindeki artış bu zammı kaçınılmaz kıldı.

Kayıt İçin Kritik Takvim

Kasım ve Aralık dönemlerine kayıt yaptıran adayların 2025 fiyatlarından faydalanabilecekken her ayın ilk 10 günü kayıt dönemi olarak belirtildi. Yılın son günü bile kayıt yaptırmak maddi açıdan avantaj sağlayabilir.