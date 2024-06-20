Yüksek fiyatlı ürünler, yiyecek içecek ve gıda sektörünün geldiği hal birçok kişiyi bunalıma sokarken yeni gelişmeler hayret verici nitelikte oluyor. Tatil beldelerinde yüksek fiyatlı satılan tost, pizza, hamburger, lahmacun gibi yiyeceklerin faturalandırılmasına alışılmışken, bir küçük pet şişe suyun İstanbul’un göbeğinde 313 TL’den satılması akıllara durgunluk verdi.

İstanbul’un Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, 9 Euro etiketle satılan bir pet şişe suyun Türk Lirası karşılığı 313 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu durum, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, bu yüksek fiyatın kabul edilemez olduğunu vurguladı ve diğer ülkelerde aynı suyun çok daha uygun fiyatlara satıldığını belirtti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Havalimanlarında genellikle yüksek fiyatlarla satılan ürünlere alışık olan vatandaşlar bile, bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medyada hızla yayılan bu haber, geniş çapta tartışmalara yol açtı. Bir sosyal medya kullanıcısı, dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olan Zürih’te aynı suyun sadece 2 frank olduğunu belirtti ve "Dünyanın en pahalı şehri Zürih Havalimanı'nda 2 frank bu su" dedi.

Bir başka kullanıcı ise ironi yaparak, "Yalan haber! Fiyat 350 TL, indirimli fiyatı 313 TL, lütfen daha dikkatli haber yapalım" şeklinde yorumda bulundu. Birçok kullanıcı da "Su da mı içmeyelim?" diyerek tepki gösterdi.

FİYAT FARKLILIKLARI TARTIŞILIYOR

Bu olay, Türkiye'deki ekonomik durumun yanı sıra, havalimanlarındaki fiyat politikalarını da yeniden gündeme getirdi. Vatandaşlar, temel ihtiyaçların bile bu denli yüksek fiyatlarla satılmasına tepki gösterirken, fiyatlandırma politikalarının gözden geçirilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldular.

Sonuç olarak, İstanbul’da bir pet şişe suyun 313 TL’ye satılması, hem ülke içinde hem de uluslararası platformlarda dikkat çeken bir konu haline geldi. Bu gelişme, ekonomik sorunların ve fiyat politikalarının ne derece kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.