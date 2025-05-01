Ancak bu kolaylık, vergi kaçırma yollarına zemin hazırladığı gerekçesiyle devletin radarına girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Meclis’te kabul edilen Torba Yasa ile birlikte bu tür işlemlere dair yeni yaptırımları devreye aldı.

Artık başkasına ait IBAN hesabı üzerinden ödeme alanlara, işlem tutarının yüzde 10’u kadar para cezası verilecek. Bu ceza, en az 30 bin TL olacak. Amaç, işletmelerin kendi hesapları dışında tahsilat yaparak kayıt dışı geliri gizlemesinin önüne geçmek.

Dahası, POS cihazlarını amacı dışında kullananlar da hedefte. Kendi adına kayıtlı POS cihazını başkasına kullandıran, faturasız tahsilat yapan kişi veya işletmelere 45 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecek. Özellikle sahte fatura ve fiş kesmeme gibi uygulamalar Maliye’nin öncelikli denetim alanına girdi.

Vatandaşların da bu konuda dikkatli olması isteniyor. IBAN ile ödeme yaparken açıklama kısmına ürün veya hizmetin detaylarının mutlaka yazılması gerektiği vurgulanıyor. Bu hem alıcı hem gönderici için olası soruşturmalarda yasal koruma sağlayacak.

Yeni düzenlemeyle genel mali usulsüzlüklerde uygulanabilecek azami ceza 90 bin TL’ye yükseltildi. Kayıt dışı ekonominin önlenmesi adına dijital ödeme sistemleri üzerindeki denetimler daha da sıkılaştırıldı.

Sonuç olarak, IBAN ile ödeme yaparken artık sadece transfer değil, açıklama da önemli hale geldi. Aksi halde kolaylık sağlamak için yapılan bir işlem, yüksek cezalarla sonuçlanabilir.