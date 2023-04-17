AK Parti 28.Dönem 10.Sıra Milletvekili adayı Deniz Çağan, aday tanıtım toplantısında konuştu. Çağan, seçimlerin çok farklı boyutlara taşındığını belirterek, “Birileri farklı hesaplar içerisinde. Bilmem neyi cezaevinden çıkartacaklarmış, bilmem neyin heykelini dikeceklermiş. Bu seçimin bir beka meselesi olduğu artık net bir şekilde görülmüştür. Masanın 7.ortağının tek amacı terör örgütünün isteklerini hayata geçirmektir. Bunu da açık seçik ortaya koymuşlardır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçileceğini ve mecliste çoğunluğu alacaklarını ifade eden Çağan tanıtım toplantısında şöyle konuştu; “Sayın Bakanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Önceki dönem değerli milletvekillerim, kıymetli teşkilatımızın neferleri dava arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli misafirler, Sayın Bakanım Mehmet Özhaseki Bey herşeyi tek tek anlattı. Burada coşkulu bir kalabalığı görüyorum. Şu anda duyduğum mutluluğu, sevinci, gururu sizlere anlatamam. 14 Mayıs akşamı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yüksek oylarla yeniden Cumhurbaşkanı yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bunun için çalışacağız, didineceğiz, gece gündüz demeden sonuca ulaşacağız inşallah. Ayrıca bu yetmez, mecliste en az 400 milletvekili ile çoğunluğu elde edeceğiz. Buradan bunun da sözünü vermek istiyorum. Bu anlamda tanıtım toplantısının, şehrimize, ülkemize tüm ümmede hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şu sözlerimi sakın unutmayın. Bir beka ve güvenlik sorunu yaşamamak için oy vereceğiz. Bugün muhalefetin yapmak istediği şeylerden bir tanesi bu. Bilmem neyi cezaevinden çıkartacaklarmış, bilmem neyin heykelini dikeceklermiş. Bunlara müsaade etmeyelim. 14 Mayıs’ta sandıkları patlatalım, AK Parti’yi Türkiye’nin birinci partisi yapalım ”dedi. Haber Merkezi