Tasarıya göre, 65 yaş ve üzerindeki ehliyet sahiplerine her yıl zorunlu fiziksel ve psikolojik değerlendirme getirilmesi öngörülüyor. Testlerde başarısız olan sürücüler, süresiz olarak trafikten men edilebilecek.

Ulaştırma ve İçişleri bakanlıklarının üzerinde çalıştığı düzenleme taslağı, trafikte güvenliğin artırılmasına yönelik yeni önlemler içeriyor. Özellikle ileri yaş grubundaki sürücülere yönelik uygulanacak yıllık kontrol sistemiyle, refleks, dikkat, görme düzeyi ve genel sağlık gibi faktörler incelenecek.

EHLİYET ÖMÜR BOYU İPTAL EDİLEBİLECEK

Tasarıda yer alan en çarpıcı maddelerden biri, testlerde başarısız olan sürücüler için öngörülen süresiz trafikten men kararı oldu. Bu uygulama, sürüş yetkinliği kaybolmuş bireylerin trafik güvenliğini riske atmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

KURAL İHLALLERİNE AĞIR YAPTIRIMLAR GELİYOR

Yalnızca yaşlı sürücülere yönelik değil, tüm sürücülere hitap eden ceza artırımları da tasarının dikkat çeken bölümleri arasında. Buna göre:

Kırmızı ışık ihlali yapanlara kesilecek para cezası önemli oranda artırılacak.

Hız sınırlarını aşan sürücüler için uygulanan cezaların iki katına çıkarılması planlanıyor.

Alkollü araç kullanımı halinde, ehliyete el koyma süresi uzatılacak.

Yetkililer, yeni düzenlemeyle birlikte sürücülerin daha dikkatli olmalarının sağlanacağını, trafik kazalarının ve can kayıplarının önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtiyor.