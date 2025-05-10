Kampanyaya katılan bireyler, yıl sonuna kadar her ay 300 TL’ye kadar olan fatura tutarını bankadan hediye olarak geri alabilecek.

“SUPERFATURA” KODU İLE KATILIM SAĞLANACAK

31 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli kampanyaya katılmak isteyen kullanıcıların Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirerek “Yapı Kredi Müşterisi Ol” adımını tamamlamaları gerekiyor. Bu aşamada “SUPERFATURA” kampanya kodunun doğru şekilde girilmesi, katılımın geçerli sayılması için zorunlu olacak.

KREDİ KARTI BAŞVURUSU ŞARTI

Kampanyadan faydalanmak isteyen yeni müşterilerin bireysel kredi kartı başvurusu yapmaları ve başvurunun banka tarafından onaylanması gerekiyor. Başvurusu onaylanan müşteriler, kampanyadan yararlanma hakkı kazanacak.

OTOMATİK ÖDEME TALİMATI VERİLMESİ GEREKİYOR

Müşteri olduktan sonra, cep telefonu faturası için 31 Mayıs’a kadar yeni bir otomatik ödeme talimatı verilmesi de kampanyanın diğer koşulları arasında yer alıyor. Daha önce verilmiş, sonradan iptal edilip yeniden tanımlanmış talimatlar bu kampanyaya dahil edilmeyecek.

TEK ABONE NUMARASIYLA KATILIM

Her müşteri kampanyadan yalnızca bir abone numarası ile yararlanabilecek. Ayrıca verilen otomatik ödeme talimatının kampanya bitiminden sonraki 6 ay boyunca aktif kalması gerekecek. Bu süre zarfında faturalar yeni alınan Yapı Kredi kredi kartı ile otomatik olarak ödenecek.

HER AY 300 TL’YE KADAR GERİ ÖDEME

Kampanya dahilinde ödenen faturaların her ay 300 TL’ye kadar olan kısmı, ilgili müşterinin kredi kartına indirim olarak yansıtılacak. Böylece katılımcılar, yıl sonuna kadar cep telefonu fatura yükünden önemli ölçüde kurtulmuş olacak.