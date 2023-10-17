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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde yapımına başlanan Manisa Kurtuluş Müzesi’nde yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yunan işgali öncesi, esnası ve sonrasında Manisa halkının yaşadıklarını yansıtacak olan Manisa Kurtuluş Müzesi, tamamlanmasıyla birlikte Manisa’nın geçmişine ışık tutacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Ergün Aksoy, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, teknik personeller ve yüklenici firma yetkilileriyle birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya’dan projeyle alakalı bilgiler alan Başkan Ergün, şantiye sahasında da incelemeler yaptı.

Manisa Kurtuluş Müzesi’nde çalışmaların aralıksız devam ettiğini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Kurtuluş Müzesi, gelecek nesillere geçmişi unutturmamak adına hazırladığımız çok önemli bir proje. Kurtuluş Savaşı dönemindeki Manisa tarihinin günümüz ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçladığımız müzemizde 1919 ve 1922 yılları arasındaki olayların belgeleri yer alacak. Ayrıca Milli Mücadele esnasında yaşananların somut örnekleri de sergilenecek. Çalışmaları tamamladığımızda, Manisa’nın geçmişine ışık tutacak çok güzel bir eser ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.