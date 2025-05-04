Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ilgili cihazların "Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği"nin 5. maddesinde belirtilen temel teknik gereklilikleri karşılamadığı belirtildi. Bu kapsamda, hem tuşlu hem de dokunmatik telefonlar ile bir adet kablosuz hoparlör piyasadan geri çekilecek.

Toplatılmasına karar verilen ürünler ve markaları ise şöyle:

Reeder S19 Max Pro S Zoom : Yönetmelik gereklerini karşılamadığı gerekçesiyle toplatılıyor.

Dijitsu DCT 90 (Simtel İletişim A.Ş.): Teknik uygunluk eksikliği nedeniyle piyasadan geri çekilecek. BTK harekete geçti: Telefonlarınız kapanabilir!

Hiking X11 (Simtel İletişim A.Ş.): Yönetmelik hükümlerine aykırılık tespit edildi.

Hiking X9 (Simtel İletişim A.Ş.): Temel teknik gerekliliklere uygun bulunmadı.

Mercusys AC1200 Kablosuz Hoparlör (TP-Link Bilgi Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.): Uygunsuzluk nedeniyle toplatma kararı verildi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek ürünlere karşı denetim faaliyetlerinin aralıksız süreceğini vurguladı.