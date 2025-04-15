Geçtiğimiz yıl yalnızca bir işverenden 3 milyon TL'nin üzerinde gelir elde edenler ile ikinci ve sonraki işverenlerden toplam 230 bin TL'yi aşan gelir sağlayanların beyanname verme süresi 7 Nisan'da sona erdi.

Gelir beyanında bulunmayan kişilere yönelik vergi daireleri tarafından tebligatlar hazırlanıyor. Beyan yükümlülüğünü yerine getirmeyenler, hem beyan edilmeyen gelirlerine ilişkin vergi tutarını hem de vergi ziyaı cezasını ödemekle yükümlü olacak.

BEYAN DIŞI KALAN GELİRLER TESPİT EDİLİYOR

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç’ın aktardığı bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, banka hareketleri, sigorta bildirimleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri gibi farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri analiz ederek yükümlülüklerini yerine getirmeyenleri tespit edebiliyor.

Tespit edilen mükellefler ilgili vergi dairelerine bildiriliyor ve gerekli işlemler başlatılıyor. Bu kapsamda kişilere gönderilen tebligatlarla birlikte, hem vergi borçları hem de cezai yaptırımlar devreye giriyor.

PİŞMANLIKLA BEYAN CEZAYI ENGELLİYOR

Öte yandan, vergi dairelerinden resmi bir tebligat yapılmadan önce beyanda bulunan kişiler, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan "pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak sadece vergi borçlarını ödeyip ceza almaktan kurtulabiliyor.

Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşlara çağrıda bulunarak, pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları için zaman geçmeden beyanda bulunmaları gerektiğini hatırlattı.