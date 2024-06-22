Sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan parmak çöreği, bayram tatilinde Yozgat’a gelen vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kepek karışımlı unun ekşi maya ile yoğrulmasıyla hazırlanan hamur, daha sonra göz kararı dört eşit parçaya bölünüyor.

Bu hamur parçaları, uzatıldıktan sonra baştaki ve sondaki oval olacak şekilde birbirine birleştiriliyor. Bu şekliyle elin parmaklarına benzediği için ekmeğe "parmak çörek" adı veriliyor.

Bu ekmek, taş fırında odun ateşinde pişiriliyor. Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "parmak çörek", genellikle sıcak tüketiliyor.

“ÜRETİME ARA VERMEDİK”

Yozgat'ta 40 yıldır parmak çörek yapan fırıncı Bekir Kırdemir, dedesi ve babasından sonra 3. kuşak olarak üretimi ara vermeden sürdürdüğünü söyledi.

Ekmeğin geçmişinin uzun yıllar öncesine dayandığını belirten Kırdemir, bu asırlık lezzetin kente has olduğunu anlatarak, "Tamamen ekşi maya ile yapılan doğal bir ekmek. Unu özeldir, kepek oranı fazladır, tuz oranı diğer ekmeklere göre daha azdır. Dört parça hamurun birleştirilmesiyle oluşur. 260 gram olarak fırına verilir ve 260-270 derecede odun ateşinin közünde 20 dakikada pişirilir" dedi.

"EN GÜZEL HEDİYE"

Parmak çöreğin en çok kahvaltıda tercih edildiğini aktaran Kırdemir, bayram tatilinde Yozgat’a gelen vatandaşların da kentten ayrılırken yanlarında bol miktarda götürdüğünü dile getirdi.

Kırdemir, Yozgatlıların götürdüğü en güzel hediyenin parmak çörek olduğunu ifade ederek, "Çanak peyniri, tulum peyniri, pastırma, kaymak ve bal ile tüketilir. Yozgat'a gelen herkesin bu ekmeği tatmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

“FAZLADAN YAPTIK”

Çoğu zaman parmak çöreği vatandaşlara yetiştiremediklerini dile getiren Kırdemir, “Kurban Bayramı tatili 9 gün olunca vatandaşlarda memleketlerine gitmeye başladı. Şehir dışında yaşayan Yozgatlı vatandaşlarımızın da özlem duydukları lezzetlerin başında parmak çörek geliyor. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlarımız gelerek sıcak parmak çöreklerini alıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla memleketine gelen vatandaşlar Yozgat’ın tescilli parmak çöreğine yoğun ilgi gösterdi. Bazı günler vatandaşlarımıza yetiştiremediğimiz oldu. O zamanlarda da ek yapılarak vatandaşların ihtiyaçları karşılandı. Özellikle hediye için götüren vatandaşlarımız oldu” dedi.

PARMAK ÇÖREK NASIL HAZIRLANIR?

Un, su, tuz ve mayadır. Maya ise hazır ekmek mayası ve ekşi mayadan oluşmaktadır.

Tüm malzemeler yoğurma kazanında karıştırılarak yoğrulur. Hamur yumuşaklığı ne fazla sert ne fazla yumuşak olmalıdır. Yoğurma işlemi 30 - 40 dakika sürmektedir. Yoğrulan hamur yaklaşık yarım saat dinlendirilir. Daha sonra 320 gram olacak şekilde gramajlanır. Gramajlanan her 320 gram hamur göz kararı dört eşit parçaya bölünür. Bölünen dört hamurun her biri uzatılıp yan yana birleştirilip baştaki ve sondaki hamurlar oval olacak şekilde birbirine birleştirilir. Bu şekil, elimizdeki parmak şekline benzediği için parmak çöreği denmiştir. Şekil verme işleminden sonra 10 litre sıcak suya 200 gram un karıştırılarak hazırlanmış karışım fırça ile hamurun üzerine sürülür. Bu karışımı sürmesindeki amaç üzerinin nemli kalması ve kabuk bağlamamasıdır. Yaklaşık 20 dakika daha dinlendirdikten sonra üzerine yumurta sarısı ve akıyla karıştırılmış hali sürülerek 260-270 derece taş fırında, direk ateşe maruz kalmadan, sönük fırında ve odun ateşiyle 20 dakikada pişirilmektedir.