Yeni kanuna göre, plakasını değiştiren veya bozan araç sahipleri anında idari para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Bu ceza sadece cüzdanlarını değil, aynı zamanda trafik güvenliğini de tehlikeye atıyor. Plaka tanıma sistemlerinin etkinliğini de olumsuz etkileyen bu davranış, sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini riske atıyor.

Araç sahiplerinin plakalarını orijinal haliyle muhafaza etmeleri veya değişiklik yaparken resmi düzenlemelere uymaları büyük önem taşıyor. Aksi takdirde, cezalar oldukça yüksek olabilir.

İşte düzenlemelere uymayanlara kesilecek cezalar:

Plakaların okunurluğunu engelleyecek değişiklikler: bin 671 TL

Alkollü araç kullanma: 4 bin 64 TL (ilk ceza) / 5 bin 96 TL (ikinci ceza)

Hız sınırını aşma: 951 TL ila 4 bin 64 TL

Drift: 20 bin 342 TL

Sahte plaka kullanma: 20 bin 302 TL

Uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma: 20 bin 977 TL