Kış ayları yaklaştı, kazaklar, montlar ve kalın botlar giyilmeye başladı ama uzmanlara göre bu kıyafetler yalnızca sıcak tutmuyor, aynı zamanda direksiyon başında ciddi tehlike yaratıyor. Yanlış ayakkabı ya da kıyafetle araç kullanmak, sürücülere 280 bin TL’ye kadar para cezası, ceza puanı hatta araç kullanma yasağı getirebilir.

Araç Kontrolünü Engelliyor

Uzmanlara göre, sürücünün araç üzerindeki kontrolünü kısıtlayan her şey “dikkatsiz sürüş” olarak değerlendiriliyor. Kalın montlar, atkılar veya dar pantolonlar sürüş pozisyonunu kısıtlayabiliyor. Özellikle “Ugg” tipi veya geniş tabanlı botlar, pedallara tam basmayı engelleyerek fren refleksini geciktiriyor.

Ceza yalnızca yurt dışında değil, Türkiye’de de “araç kontrolünü engelleyecek davranışlar” Trafik Kanunu kapsamında cezaya tabi.

Türkiye’de de Benzer Uyarı

Türkiye’de her yıl kış lastiği zorunluluğu ve güvenli sürüş kampanyaları başlatılıyor. Uzmanlar, sadece aracın değil, sürücünün de mevsime uygun ve güvenli şekilde hazırlanması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, “Kışın kalın botla araç kullanmak, pedalları hissetmeyi zorlaştırır. Özellikle uzun yolda ayağın terlemesi veya kayması kazaya neden olabilir” diyerek sürücüleri uyardı.

Sigorta Şirketlerinden Önemli Uyarı

Türkiye’deki bazı sigorta şirketleri de bu tür durumlarda yaşanan kazalarda “sürücü kusuru” gerekçesiyle ödemeleri reddedebiliyor. Eğer kazada sürücünün giysisi veya ayakkabısının etkisi tespit edilirse, sigorta geçersiz sayılabilir. Bu da hem ceza hem de maddi zararın sürücüye kalması anlamına geliyor.

Sürücülere Öneriler

Araç kullanırken rahat, tabanı ince ayakkabılar tercih edin.

Kalın eldiven, uzun atkı veya şişme mont gibi hareket kısıtlayan giysilerden kaçının.

Kışlık bot ve montlarınızı araçta bulundurun, varış noktasında giyin.

Uzun yola çıkmadan önce pedal hissini test edin.