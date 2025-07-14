Özellikle aşırı hız yapan, alkollü ya da uyuşturucu etkisindeyken araç kullanan sürücüler için getirilen düzenlemeler kapsamında, ehliyet iptali artık otomatik hale getirildi.

Yeni yasa, özellikle tekrarlayan trafik suçları işleyen ve toplum güvenliğini riske atan sürücüler için “sıfır tolerans” politikası uyguluyor.

Yapılan açıklamalara göre, ağır ihlal durumlarında artık mahkeme kararına ihtiyaç duyulmadan ehliyetler doğrudan iptal edilebilecek.

Yeni düzenlemeler çerçevesinde şu ihlaller doğrudan ehliyet iptali ile sonuçlanacak:

Aşırı hız: Hız sınırını 45 km/s ve üzeri aşan sürücüler

Alkol etkisi altında araç kullanma: Yasal sınırın üzerinde alkol tespit edilen sürücüler

Uyuşturucu madde etkisinde sürüş

Ehliyetsiz araç kullanma

Bu tür ihlallerde artık sadece ceza kesilmeyecek; sürücünün ehliyeti olay yerinde iptal edilecek. Yetkililer, yeni düzenlemeyle birlikte kamu güvenliğinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Ehliyeti iptal edilen sürücüler, yeniden trafiğe çıkabilmek için zorlu bir süreci geride bırakmak zorunda kalacak. Bu süreçte sürücülerden:

Sağlık raporu ve psikolojik değerlendirme

Sürücü eğitimi ve ileri sürüş teknikleri eğitimi (savunmalı sürüş)

Alkol kilit sistemi takılması (gerekli görülen durumlarda)

Yeni sürücü sınavlarını başarıyla geçme

Mahkeme kararıyla onay

gibi şartlar talep edilecek. Ayrıca, yeniden ehliyet alsalar dahi benzer bir ihlali tekrarlamaları durumunda, çok daha uzun süreli iptaller uygulanacak.

Avustralya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, düzenlemenin temel amacının trafikteki yüksek risk faktörlerini ortadan kaldırmak olduğunu belirterek, “Bu yasalar sadece cezalandırmak değil, aynı zamanda caydırmak ve can güvenliğini sağlamak için yürürlüğe alındı” açıklamasında bulundu.

Yeni düzenlemelerle birlikte Avustralya’da trafik güvenliği alanında yeni bir döneme girildi. Uzmanlar, benzer uygulamaların diğer ülkelerde de örnek alınabileceğine dikkat çekiyor.