SGK, riskli ve yıpratıcı iş kollarında görev yapan 45 meslek grubuna, “fiilî hizmet süresi zammı” olarak bilinen yıpranma payı sayesinde 5 yıla kadar erken emeklilik imkânı tanıyacak.

Bu düzenleme ile özellikle yüksek risk taşıyan mesleklerde çalışan vatandaşlar, hem prim gün sayısını daha hızlı tamamlayabilecek hem de emeklilik yaşını öne çekebilecek.

Yıpranma Payı Nedir ve Kimleri Kapsıyor?

Mevzuatta “fiilî hizmet süresi zammı” adıyla yer alan yıpranma payı, çalışanın 1 yılda 12 ay yerine 15 veya 18 ay çalışmış kabul edilmesini sağlıyor. Böylece hem prim günleri hızla birikiyor hem de emeklilik yaşı kısalıyor.

SGK, bu uygulamayı işin risk düzeyine göre iki gruba ayırıyor:

180 Günlük Yıpranma Hakkı: Maden işçileri, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Emniyet Teşkilatı, MİT, Sahil Güvenlik, ceza infaz koruma memurları ve radyoaktif işlerde çalışanlar.

90 Günlük Yıpranma Hakkı: Gazeteciler, TRT haber çalışanları, cam-çimento-döküm fabrikası işçileri, termik santral personeli, itfaiyeciler, diş hekimleri, eczacılar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları.

180 günlük grupta yer alanlar her yıl 6 ay, 90 günlük grupta yer alanlar ise her yıl 3 ay ek prim kazanıyor.

Kamu Görevlileri ve Özel Sektör İçin Farklı Hesaplama

8 Eylül 1999 öncesinde göreve başlayan kamu görevlileri, yıpranma günlerinin tamamını primlerine ekleyebiliyor. Bu sürenin yarısı ise doğrudan emeklilik yaşından düşüyor. Örneğin 6 yıl yıpranma hakkı kazanan bir subay, 3 yıl erken emeklilik hakkı elde edebiliyor.

Özel sektörde 4A kapsamında çalışan işçiler ise önce en az 3600 prim gününü tamamlamak zorunda. Ardından kazandıkları yıpranma süresinin yarısı emeklilik yaşını geriye çekiyor. Örneğin 4 yıl yıpranma hakkı olan bir işçi, 2 yıl erken emeklilik imkânı elde ediyor.

En Avantajlı Grup: 5 Yıl Erken Emeklilik

Her yıl 180 gün yıpranma hakkı kazanan çalışanlar, 20 yılın sonunda toplam 3600 gün ek prim elde ediyor. Bu da 1800 gün (yaklaşık 5 yıl) erken emeklilik anlamına geliyor. Böylece normal şartlarda 60 yaşında emekli olması gereken bir çalışan, 55 yaşında emekli olabiliyor.

Engelli Çocuğu Olan Anneler İçin Özel Hak

SGK, sürekli bakıma muhtaç engelli çocuğu olan annelere de özel bir erken emeklilik hakkı tanıyor. Buna göre annenin toplam prim gün sayısının yüzde 25’i kadar ek süre emeklilik hesabına ekleniyor ve bu süre doğrudan emeklilik yaşından düşülüyor.

Örneğin 6.000 prim günü olan bir anne, 1.500 gün (yaklaşık 4 yıl) erken emeklilik hakkı kazanıyor. Bu düzenleme yalnızca anneler için geçerli.

Elde edilen bu avantajlar sayesinde milyonlarca çalışan, hem çalışma hayatı boyunca maruz kaldığı zorlukların telafisini alacak hem de daha erken bir yaşta emeklilik hayaline kavuşabilecek.