Yargıtay, “evle ve aileyle ilgilenmemenin kadının kişilik haklarına saldırı oluşturmadığı” gerekçesiyle manevi tazminat ödenmesine gerek olmadığına hükmetti. Karar, boşanma sürecindeki erkekler için emsal teşkil ederken, kadınlar bu kararın “sorumluktan kaçışa yol açabileceği” endişesini gündeme getirdi.

İstanbul’da görülen bir boşanma davasında verilen karar, Yargıtay aşamasında emsal bir karara dönüştü. Eşi tarafından “evine, ailesine ilgisiz kalmak, evin ihtiyaçlarını karşılamamak ve düzenli bir işi olmamakla” suçlanan koca, yerel mahkeme tarafından maddi ve manevi tazminata mahkûm edilmişti.

Fakat dosya Yargıtay’a taşındı. Yüksek Mahkeme ise erkeğin eviyle ilgilenmemesinin manevi tazminat nedeni sayılamayacağına hükmetti. Kararda, “davranışların kadının kişilik haklarına doğrudan zarar vermediği” gerekçesiyle manevi tazminat talebinin reddedilmesi gerektiği belirtildi.

Yargıtay’a göre, maddi sorumluluklarını yerine getirmemek ya da aileyle ilgilenmemek, ahlaki kusur olarak değerlendirilebilir ancak “kişilik haklarına saldırı” anlamına gelmiyor.

Bu karar, boşanma sürecindeki birçok dava için emsal teşkil edebilecek nitelikte olurken özellikle kadınlar, kararın bazı erkekler tarafından “sorumluluklarını görmezden gelmek için fırsata çevrilebileceği” endişesi yarattı.

Uzmanlara göre, kararın aile içi sorumluluk dengesine etkileri önümüzdeki dönemde yargı kararlarıyla daha net ortaya çıkacak.