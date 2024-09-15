Son yıllarda konut fiyatlarında yaşanan ciddi artışlar, kira piyasasına da yansıdı. Özellikle son 3 yılda konut fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak kiralar da önemli ölçüde arttı. Yüksek faiz oranları ve konut fiyatlarının etkisiyle vatandaşlar satın almaktan çok kiralık konutlara yönelmeye başladı.

Yüksek inşaat maliyetleri nedeniyle yeni konut arzının yavaşlaması, kiralık ev bulmayı zorlaştırırken, kira fiyatlarındaki artışı da hızlandırdı. Bu durum, kiraların konut fiyatlarına oranla daha hızlı yükselmesine neden oldu. Türkiye genelinde ortalama kira fiyatları son yıllarda dikkat çekici bir şekilde arttı.

TÜRKİYE GENELİNDE KİRA FİYATLARI

Gayrimenkul platformu Endeksa’nın verilerine göre, Türkiye genelinde ortalama aylık konut kira bedeli 18 bin 640 TL olarak belirlendi. 110 metrekarelik standart bir evin metrekare kira bedeli ise 169 TL seviyesine ulaştı. Son 1 yıl içerisinde kiralarda %47, son 2 yılda ise %238 artış yaşandı. Ortalama kira fiyatı, şu anda 17 bin TL olan asgari ücretin üzerinde seyrediyor.

KİRALARIN DÜŞÜK OLDUĞU ŞEHİRLER

Türkiye genelinde kiraların hızla arttığı bu dönemde, bazı şehirlerde ortalama kira fiyatları 10 bin TL’nin altında kaldı. Endeksa verilerine göre, 2024 yılı itibarıyla kiraların daha uygun olduğu şehirler ve ortalama kira bedelleri şöyle:

Muş: 7 bin 670 TL

Kilis: 8 bin 397 TL

Kütahya: 9 bin 325 TL

Burdur: 9 bin 468 TL

Hakkari: 9 bin 516 TL

Kars: 9 bin 606 TL

Bingöl: 9 bin 806 TL

Bitlis: 9 bin 813 TL

Isparta: 9 bin 995 TL

Yozgat: 10 bin 454 TL

Bu şehirler, yaşamak için daha uygun maliyetli alternatifler olarak öne çıkıyor. Ayrıca Nevşehir, Denizli, Karaman, Kastamonu, Bayburt, Batman, Aksaray ve Mardin gibi şehirlerde kira fiyatlarının 10 bin ile 12 bin TL arasında değiştiği görülüyor.

EN YÜKSEK KİRA FİYATLARI HANGİ ŞEHİRLERDE?

Türkiye’nin en yüksek kira fiyatlarına sahip şehri Muğla oldu. Muğla’da ortalama ev kirası 25 bin 500 TL olarak belirlenirken, İstanbul’da 23 bin 373 TL, İzmir’de 21 bin 902 TL ve Ankara’da 20 bin 965 TL olarak ölçüldü.

Kira fiyatlarının hızla arttığı bu dönemde, özellikle büyükşehirlerde konut kiralamak zorlaşırken, daha küçük ve uygun maliyetli şehirler tercih ediliyor.