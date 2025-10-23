İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Yeni Trafik Kanunu Teklifi” kapsamında makas atma olarak bilinen tehlikeli şerit değiştirme ihlaline ağır cezalar getirileceğini açıkladı. Düzenlemeye göre bu ihlali gerçekleştiren sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, ayrıca araçları trafikten men edilecek.

Yeni Düzenleme Caydırıcılığı Artırmayı Hedefliyor

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni düzenlemenin trafikte can güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerine karşı caydırıcılığı artırmak amacıyla hazırlandığını belirtti.

Yerlikaya, “Trafikte makas atarak kendi hayatını ve başkalarının hayatını tehlikeye atan hiçbir sürücüye müsamaha göstermeyeceğiz.” ifadesini kullandı.

128 Kaza, 5 Ölüm, 218 Yaralı

Bakan Yerlikaya, son bir yıl içinde sadece “makas atma” ihlali nedeniyle 128 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 218 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Yerlikaya, “Bu tablo, bu tür ihlallerin yalnızca kural hatası değil, doğrudan bir can güvenliği ihlali olduğunu açıkça gösteriyor.” dedi.

Cezalar Katlanıyor: 90 Bin Lira Para Cezası

Yeni Trafik Kanunu Teklifi’ne göre, makas atma eyleminde bulunan sürücülere 90 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Bunun yanı sıra, bu sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları trafikten men edilecek.

Yerlikaya’dan Vatandaşlara Çağrı

Bakan Yerlikaya, paylaşımında vatandaşlara da çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Trafiğin akışını tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirelim. Biz gereğini yaparız.”

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenleme, trafikte sıfır tolerans politikası çerçevesinde hayata geçirilecek. Uygulamanın yasalaşmasıyla birlikte, makas atma, drift, ters yön, aşırı hız ve alkollü araç kullanımı gibi yüksek riskli ihlallerde cezalar kademeli olarak artırılacak.

Yetkililer, düzenlemenin trafik güvenliği bilincini güçlendirmeyi ve ölümlü kazaları azaltmayı hedeflediğini belirtiyor.