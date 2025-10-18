IBAN ile para gönderme işlemi kolay olduğu için milyonlarca kişi ödemelerini bu yolla yapıyor. Ancak pratik görünen bu yöntem bazı durumlarda büyük sorunlara dönüşebiliyor. IBAN ile para gönderen vatandaşlar farkında olmadan kritik bir hata yapabiliyor; hata gerçekleştiğinde para anında hesaptan çıkıyor ve geri almak neredeyse imkânsız hâle geliyor.

Günümüzde hemen hemen herkes cep telefonundan veya internet bankacılığından kolayca para transferi gerçekleştiriyor. Uzmanlar ise bu kolaylığın beraberinde ciddi riskler getirdiğini vurguluyor.

Yanlış IBAN’a gönderilen tutarların çoğu durumda “geri ödeme” şansı bulunmuyor. Bunun nedeni bankaların, gönderilen tutarın sahibinin izni olmadan parayı iade etme yetkisine sahip olmaması.

Yanlış IBAN’a Para Gönderirseniz Ne Olur

Bankacılık sisteminde yapılan her EFT veya havale, IBAN numarasına göre işleniyor. Tek bir rakamın bile yanlış girilmesi durumunda para başka bir hesaba aktarılabiliyor. Uzmanlar, “Banka derhal bilgilendirilse bile alıcının parayı çekmesi halinde geri almak çok zorlaşıyor” şeklinde uyarıyor.

Hukuki süreç ise uzun ve zahmetli oluyor; çünkü bankalar yalnızca aracı konumunda ve parayı geri alabilmek için resmi itiraz prosedürünün başlatılması gerekiyor.

“IBAN Paylaşımında Dikkatli Olun”

Bir diğer risk de IBAN numaranızın herkesle paylaşılması. Dolandırıcılar, başkalarının IBAN’larını kullanarak sahte işlemler gerçekleştirebiliyor. Bu durumda hesap sahibi farkında olmasa bile “dolandırıcılığa aracılık” suçlamasıyla karşılaşabiliyor.

Uzmanlar, IBAN bilgisini sadece güvenilir kurumlarla ve tanıdığınız kişilerle paylaşmayı; sosyal medyada hesap numarası yayımlamamayı öneriyor.

Hangi Adımlara Dikkat Edilmeli

Para göndermeden önce IBAN’ı en az iki kez kontrol edin.

İşlem ekranında çıkan isim bilgisini mutlaka doğrulayın.

Tanımadığınız kişilerle “emanet para gönderimi” gibi işlemlerden uzak durun.

IBAN paylaşırken açıklama kısmına doğru bilgileri yazın.

Bu basit önlemler, yanlış gönderimleri ve olası dolandırıcılık vakalarını büyük ölçüde engelleyebilir.

Birikiminiz Saniyeler İçinde Yok Olabilir

IBAN hatası pek çok kişinin başına geldi; bazı mağdurlar birikimlerinin tamamını kaybetti. Uzmanlar, “Bir saniyelik dikkatsizlik, yılların birikimini silebilir” diyerek uyarıyor. Bu nedenle her para transferinde IBAN’ı titizlikle kontrol etmek, hem maddi hem de hukuki mağduriyetten korunmanın en etkili yolu.