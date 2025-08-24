Basit gibi görünen üç hata, hesabınızın dakikalar içinde çalınmasına neden olabilir. İşte dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemler ve almanız gereken önlemler

Son zamanlarda WhatsApp üzerinden gerçekleşen hesap çalma vakaları hızla artıyor. Dolandırıcılar, milyonlarca kullanıcıyı hedef alan yeni yöntemlerle kişisel verileri ele geçirmeye çalışıyor. Uzmanlar, kullanıcıların yaptığı bazı hataların hesabın yalnızca bir dakika içinde ele geçirilmesine yol açabileceğini belirtiyor.

6 Haneli Doğrulama Kodunu Paylaşmak

Dolandırıcıların en sık başvurduğu yöntemlerden biri, WhatsApp tarafından gönderilen 6 haneli doğrulama kodunu ele geçirmek. Bu kodun başka biriyle paylaşılması, hesabınızın kolayca çalınmasına neden oluyor. Uzmanlar, bu bilginin kesinlikle kimseyle paylaşılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

İki Adımlı Doğrulamayı Kapatmak

İki adımlı doğrulama özelliği, hesabınızı korumanın en etkili yollarından biri. Bu özellik aktif değilse, telefon numaranız bilinse bile hesabınıza erişim sağlanabiliyor. Ayrıca bu güvenlik katmanı, şüpheli giriş denemelerinde kullanıcıyı bilgilendirerek olası saldırıları engelliyor.

“Merhaba Anne” Dolandırıcılığına Kanmak

Son dönemde yaygınlaşan bir başka yöntem ise “Merhaba anne” veya “Merhaba baba” gibi masum başlayan mesajlarla yapılan dolandırıcılık girişimleri. Dolandırıcılar, genellikle acil para ihtiyacı bahanesiyle para talep ediyor. Uzmanlar, bu tür mesajlar geldiğinde mutlaka doğrudan telefonla arayarak doğrulama yapılmasını öneriyor.

Uygulamayı Güncel Tutun Önerisi

WhatsApp’ın en güncel sürümünü kullanmak, güvenlik açıklarını kapatmanın en kolay yolu. Bilinmeyen numaralardan gelen mesajlara ve şüpheli bağlantılara karşı temkinli olmak da büyük önem taşıyor. Uzmanlar, “Durun. Düşünün. Arayın.” diyerek kullanıcıları bilinçli davranmaya çağırıyor.