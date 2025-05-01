Evlerde kapalı olduğu düşünülen birçok elektronik cihazın, prizde takılı kaldığı sürece az da olsa elektrik harcamaya devam ettiği bildirildi.

Uzmanlar, bu tür enerji kayıplarının aylık faturaları ciddi ölçüde artırdığına dikkat çekti.

Evlerde, ofislerde ve iş yerlerinde kullanılan birçok elektronik cihazın, tamamen kapalı olmadığı sürece elektrik akışını kesmediği ve bu durumun "hayalet tüketim" olarak adlandırıldığı ifade ediliyor.

Televizyonlardan bilgisayarlara, ses sistemlerinden oyun konsollarına kadar pek çok cihazın, fişte takılı olduğu müddetçe enerji tükettiği ve bu durumun farkında olunmadığı için göz ardı edildiği belirtiliyor.

GÖRÜNMEYEN TÜKETİM FATURALARDA CİDDİ YÜK OLUŞTURUYOR

Enerji uzmanları tarafından yapılan değerlendirmeye göre; bekleme (standby) modundaki televizyonlar ortalama 1 ila 5 watt, oyun konsolları ise 10 watt’a kadar enerji harcayabiliyor. Masaüstü bilgisayarlar, yazıcılar, modemler ve diğer çevre birimleri de kapalı görünseler bile elektrik tüketmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra, fırınlar, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri ve motorlu panjurlar da fişte kaldıkları sürece düşük seviyede elektrik çekmeyi sürdürüyor.

Akıllı ev sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, Wi-Fi destekli ampuller, sesli asistanlar, akıllı termostatlar ve robot süpürgeler gibi teknolojik ürünler de enerji bağlantısı kesilmediği sürece sürekli çalışır halde bulunuyor. Bu cihazlar, kullanıcı komutu olmadan bile arka planda sistemlerini açık tutarak enerji çekmeye devam ediyor.

UZMANLARDAN ANAHTARLI UZATMA KABLOSU ÖNERİSİ

Elektrik mühendisleri, "hayalet tüketim" nedeniyle oluşan enerji kaybını önlemenin en basit yollarından birinin anahtarlı uzatma kabloları olduğunu vurguluyor. Bu tür kablolar sayesinde cihazlara giden elektrik tek bir düğmeyle tamamen kesilebiliyor. Böylece cihazlar sadece kullanılacakları zaman çalıştırılıyor ve gereksiz enerji tüketiminin önüne geçiliyor.

Yozgat’ta da bu durumun sıkça gözlemlendiğini belirten elektrik teknikerleri, özellikle merkezi ısıtma sistemlerinin uzaktan kontrol edilen panelleri, uydu alıcılar ve yaz aylarında fişi çekilmeyen vantilatörlerin de enerji faturalarını artıran unsurlar arasında yer aldığını dile getiriyor.

Enerji verimliliği alanında yapılan çalışmalarda, hayalet enerji tüketiminin aylık elektrik faturasına ortalama %5 ila %10 oranında ek yük getirdiği tespit edildi. Bu da özellikle kış aylarında zaten yüksek gelen faturaların daha da artmasına neden oluyor.

Uzmanlar, vatandaşların bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini vurgularken, "Cihazların sadece kapatılması yeterli değil, fişlerinin prizden çekilmesi ya da anahtarlı priz kullanılması çok daha etkili bir yöntemdir" uyarısında bulundu.