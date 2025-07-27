Malulen emekliliğe tabi hastalıkları güncelleyerek erken emeklilik hakkı sunan hastalıkların listesi açıklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıkladığı listede kanser, epilepsi, parkinson, organ nakli gibi ciddi hastalıklar yer alıyor.

Malulen Emekliliğe Tabi Olan Hastalıkların Güncel Listesi Yeniden Gündemde

İş hayatında sağlık sorunları sebebiyle iş gücünde yüzde 60 oranında gerileme yaşayan kişiler, bu hastalıklardan birine sahip olmaları durumunda erken emeklilik hakkından faydalanabilecek.

1800 Gün Prim Ve 10 Yıl Çalışma Şartı Var

SGK’nın açıklamasına göre yapılan düzenlemeye istinaden, malulen emeklilik için sigortalı bireylerin en az 10 yıl çalışmış olması ve 1800 günlük prim ödemesi yapmış olması gerekli.

Erken Emekliliğe Tabi Olan Hastalıklar!

Malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen SGK’nın belirlediği bazı hastalıklar şu şekilde;

Kanser, epilepsi, parkinson, beyin tümörü, behçet hastalığı, organ nakli, AIDS, tüberküloz, siroz, zeka geriliği, şizofreni, bipolar bozukluk, multıpl skleroz (MS), serebral palsı, felç ve uzuv kayıpları, demans, görme kaybı.

Kişinin iş gücünde bu hastalıklar yüzde 60 veya daha fazla gerilemeye neden olması durumunda malulen emeklilik hakkı kazanılabiliyor.

Fakat bu hastalıklar dahilinde her hastalık durumunun malulen emeklilik ile sonuçlanmadığını, hastalık durumunda iş gücünde yaşanan gerileme derecesinin belirleyici rol oynadığını belirtmek gerekir.