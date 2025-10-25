Cumartesi günü sabah saatlerinde güneşli bir hava beklenirken, öğleden sonra bulutlanma artacak. Günün en yüksek sıcaklığı 17 derece, en düşük sıcaklığı ise 8 derece olarak tahmin ediliyor.

Pazar günü ise kent genelinde çok bulutlu bir hava etkili olacak. Gündüz sıcaklıklarının 17 derece civarında, gece saatlerinde ise 7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, hafta sonu Yozgat genelinde yağış beklenmediğini, ancak sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklığındaki düşüş nedeniyle serin havaya karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Yeni haftanın ilk günlerinde sıcaklıkların 20 derecenin üzerine çıkması ve havanın yeniden güneşli bir görünüme kavuşması bekleniyor.